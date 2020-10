Henry Cavill había sido rechazado para The Witcher

Basado en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski, The Witcher fue lanzado en Netflix en diciembre de 2019 . El éxito fue inmediato y Henry Cavill hizo un buen trabajo como el brujo cazador de monstruos Geralt de Rivia . Por eso ya han confirmado la segunda temporada. Pero las cosas pudieron ser muy diferentes, ya que casi se queda sin el papel principal.

Cuando Henry Cavill escuchó por primera vez que se estaba desarrollando una adaptación televisiva de The Witcher, según los informes, apretó a sus agentes para que le consiguieran una reunión con Netflix, ya que quería interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill conocía la historia y los personajes bastante bien, ya que es un gran admirador de los videojuegos, por lo que continuó presionando a sus agentes al respecto. Netflix finalmente accedió a reunirse con él, pero la showrunner Lauren Schmidt Hissrich no tenía el guión listo para entonces y ni siquiera sabía cómo iba a ser el espectáculo. Hissrich no vio el punto de tener una reunión tan temprano en el desarrollo de la serie y dijo que su insistencia era “molesta”. Por lo que Henry Cavill fue rechazado.