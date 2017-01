Hernández: "Estamos trabajando muy bien"

Neuquén.- Ritmo e intensidad son dos de las características de esta pretemporada de Independiente de Neuquén con entrenamientos en triple turno, muchos amistosos y una exigencia alta para llegar al inicio de la reválida lo mejor posible.

Es que el equipo neuquino no tiene mucho margen para dormirse en los laureles. Luego de una primera etapa en la fase regular muy mala, debe recuperar terreno si no quiere correr riesgos con el descenso.

Así también lo entiende Hugo Hernández, el delantero que parece haberse ganado un lugar en el ataque albirrojo con la llegada de Diego Landeiro. “Nos estamos preparando muy bien. El cuerpo técnico está llevando un ritmo lindo. Estamos haciendo un trabajo muy intenso y creo que se va a llegar bien al arranque del torneo”, consideró Huguito.

El atacante se refirió a los nuevos integrantes del plantel que llegaron para reforzar puestos clave y que serán de suma importancia para lo que se viene. “Illanes está haciendo un trabajo muy bueno en el medio junto con Manolo (Berra). Se han entendido muy bien, hacen mucho desgaste, se relevan entre los dos y creo que es muy positivo. A Allende todavía no lo pude ver pero también va a ser bueno para el grupo”, analizó.

Con respecto a los amistosos que viene realizando el equipo, Hernández consideró que sirven para ir sumando confianza y agarrando ritmo. “En los amistosos se está demostrando que estamos en buen nivel y de a poco vamos encontrando lo que nos pide Coco, que es ser verticales y que vayamos al frente. El equipo está bien y estamos a la altura de este desafío”, evaluó el punta.

Incertidumbre

Por estas horas, el inicio de la segunda vuelta del Federal A no tiene fecha definida, algo que mantiene en vilo a los planteles, y el de Independiente no es la excepción. “Uno siempre quiere que empiece ya, pero hay situaciones en el fútbol que uno no las maneja. Nos sirve jugar amistosos para llegar lo mejor posible. La cabeza nuestra está en el partido con Maipú y en que los puntos se queden en casa. Tenemos que estar tranquilos y seguir agarrando confianza”, cerró Hernández.

Más amistosos

El Rojo jugará su último amistoso de la pretemporada (el quinto) el próximo miércoles ante Alianza de Cutral Co. Landeiro podrá probar por primera vez al marcador central Federico Allende, el segundo y último refuerzo del Rojo para este nueva temporada.

