El segundo himno que interpretaron fue “Penny Lane”, tras el cual se acercaron a la calle que le da nombre y a la peluquería que se menciona en el primer verso del tema, en cuya pared pendía una fotografía de un joven John Lennon cortándole el pelo a McCartney.

De nuevo en el auto, McCartney confesó que esperaban que los Beatles duraran “apenas 10 años, pero sigue estando ahí, sigue siendo relevante”.

McCartney visitó su casa de la adolescencia y recordó dónde solía escribir con Lennon

Emotivo

Las primeras lágrimas llegaron cuando contó el origen de “Let It Be”. “Tuve un sueño en los años 60 en el que mi mamá, quien había fallecido, se me apareció y me aseguraba: ‘Todo va a estar bien’, me decía y me sentí aliviado. Ella me dio las palabras positivas”, dijo Paul. Y agregó: “Me desperté y me dije a mí mismo: ‘Ella dijo let it be y nunca escuché eso y suena bien’. Entonces escribí la canción ‘Let It Be’, pero fue su positivismo el que la inspiró”. Corden dijo que escuchó la canción por primera vez con su abuelo, quien le dijo que era la mejor canción de la historia, por lo que agregó que, si él estuviera vivo, “estaría emocionadísimo con esto”.

Después, los dos fueron a la casa donde McCartney vivió en su adolescencia y recordó dónde solía escribir con Lennon y los comentarios de su padre sobre una de las primeras canciones que compusieron juntos, “She Loves You”.