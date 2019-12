Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome ‘más te valga no llevarte ninguna’. Afirmó Jeremías.

Anto Paletta ✰╮ on Twitter CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ✰╮ (@AntoBP97) December 15, 2019

“El día antes de rendir la supuesta materia que rendía en diciembre les pase el vídeo para que sepan que, en verdad, la rendía en febrero. Lo pasé al grupo de Whastsapp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto”, contó Jeremías.

La hermana de Jeremias, Antonella, subió el video a las redes sociales y en cuestión de horas se volvió viral con mas de 131 mil likes en Twitter y mas de un millón de reproducciones.

Sus padres, cumplieron con lo que le venían diciendo todo el año, se enojaron: le sacaron la computadora y lo mandaron a lavar los platos, literal.

LEÉ MÁS

Una ley y 180 días con claves para el futuro de Vaca Muerta

El gobierno anunció un impuesto del 30% a la compra de dólares