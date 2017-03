Holan espera al Puma para el duelo contra San Martín

El delantero se ganó un lugar en el once ideal del entrenador.

El delantero se ganó un lugar en el once ideal del entrenador.

Buenos aires.- Emmanuel Gigliotti entrenó ayer de manera diferenciada en el predio de Villa Domínico pero llegará al encuentro del sábado ante San Martín de San Juan, en el Estadio Libertadores de América, por la fecha 16 del Campeonato de Primera División.

El Puma Gigliotti, quien desde su arribo desde el fútbol chino se ganó un lugar en el once ideal del entrenador Ariel Holan, padece una sobrecarga en la parte posterior de la pierna derecha, que no le impedirá hacer su debut el sábado con la camiseta del Rojo.

Junto con el ex delantero de All Boys, San Lorenzo y Boca, entrenó el volante ofensivo (ex Gimnasia y esgrima de La Plata) Maximiliano Meza, afectado por la misma dolencia.

Los otros dos que entrenaron separados del plantel fueron el volante central Julián Vitale, quien padece una pubalgia, y el delantero santafesino Leandro Fernández, que continúa la recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en agosto del año pasado.

El duelo significará el debut oficial de Holan como DT, ya que este fin de semana el Rojo no pudo jugar contra Talleres por la remodelación del Mario Kempes.