Según manifestó la propia Noa, fue violada por su primo, en diferentes oportunidades. Nunca pudo recuperarse del todo, y detalló su recorrido en su autobiografía Ganar o Aprender (la cual fue todo un éxito y hasta consiguió premios) donde abarca el trastorno de estrés postraumático, la depresión y la anorexia.

"Pensé por mucho tiempo si era necesario compartir esto o no, pero finalmente me decidí a hacerlo de todos modos. Tal vez resultará una sorpresa para muchos, pero yo pensé en este plan por mucho tiempo, y no tomé la decisión de forma impulsiva. Esta es mi decisión, y no hay vuelta atrás. Amar es también dejar ir, como en este caso”, agrega su escrito.

"He dejado de comer y beber por un tiempo, y después de muchas conversaciones y revisiones, se ha decidido que seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable. Todavía estoy respirando, pero en realidad ya no estoy viva", expresó.

Buscando acabar con su sufrimiento, y sin contárselo a nadie, la joven –hace años atrás- se había acercado a la clínica Levenseinde (final de vida, en neerlandés) en La Haya para preguntar por las posibilidades que tenía de obtener la eutanasia.

En Holanda, la eutanasia puede ser concedida desde los 12 años, siempre y cuando la persona haya expresado su deseo de dejar de vivir y que un médico concluya que el sufrimiento del paciente es insoportable.

Según el Comité Regional de Revisión de Eutanasia, sólo en 2017, unas 6585 personas eligieron la eutanasia para terminar con sus propias vidas en este país, aproximadamente el 4.4% del total de las muertes registradas en Holanda.

Noe murió junto a su madre de manera pacífica, en The Hague, una clínica en la que estaba internada desde diciembre.

