Horas decisivas para Tinelli y el "Bailando 2018"

"Estamos cerca de arreglar, faltan detalles. Seguramente se defina todo este viernes. Para los próximos días tendríamos que tener todo solucionado", le dijo esta tarde una fuente de Laflia al portal Teleshow.

"Marcelo Tinelli firmaría un nuevo contrato con El Trece directamente, a través de su nueva productora. Por su parte el canal le tomaría el personal a Ideas del Sur", agregó.

En caso de que finalmente las partes se pongan de acuerdo y se firmen todos los contratos, faltarán algunos días o semanas para saber la fecha del debut del programa, que debió haber empezado el 9 de abril, según había anunciado Tinelli en la última emisión del año pasado.

No obstante, hasta que no haya nada firmado todas las partes de la negociación mantendrán el hermetismo, por respeto a todos los trabajadores, que en muchos casos no cobraron los últimos meses.

Por el momento, se desconoce si el conductor, el jurado, los productores y todos los que trabajaron en el "Bailando 2017" recibirán el dinero de las deudas que Ideas del Sur tiene con ellos.

"Todos queremos cobrar lo que en su momento trabajamos", había dicho Tinelli a fines de marzo, respecto a los atrasos salariales que Indalo mantiene con los empleados de su ex productora.

Mientras tanto, El Trece confía en Guido Kaczka para aguardar la llegada de Tinelli. El conductor de La tribuna de Guido tiene asegurada su permanencia en el prime time hasta el estreno de la nueva edición del Bailando.

