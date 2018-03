Se pudrió todo: Tinelli tuvo que frenar el Bailando

Sin embargo, las novedades judiciales en torno al dueño de Ideas del Sur y ex socio del Showman socavaron el debut de la nueva temporada del ciclo más visto de la televisión argentina, que ahora no volvería al aire hasta mediados de año.

Aunque en noviembre del año pasado Tinelli rescindió su contrato con el Grupo Indalo (ex socio del conductor y actual dueño de Ideas del Sur), no puede despegarse totalmente de su ex empresa.

“Yo estoy desligado de Ideas, pero como el canal tiene contrato por dos años más nos pide que hagamos un contrato tripartito. Yo no tendría ningún problema“, explicó el conductor ante la prensa en el estreno de La reina del miedo, la nueva película de Valeria Bertucelli donde el oficia de productor.

Sobre la salida al aire del Bailando 2018, expresó: “Estamos esperando, el programa lo tenemos armado. Desde el día que nos confirmen tenemos 60 días. Así que sería a fines de mayo o principio de junio. Para mí va a ser en junio“.

Además, el conductor se sumó a los reclamos de otras figuras como Pampita, Ángel de Brito y hasta Moria Casán, que expresaron públicamente sus conflictos económicos con Indalo.

"Queremos cobrar y de ahí seguir trabajando", sentenció el Cabezón. Y agregó: Quiero, como todos mis compañeros, y todos los proveedores, el jurado, y muchos participantes, poder cobrar".

Al analizar la situación de Tinelli en Intrusos, Marina Calabró explicó: "Ideas está en concurso. Es un concurso que no está abierto, pero entró en el proceso de una empresa concursada. No sé qué margen legal hay para que la tome alguien en estas condiciones. Eso por un lado y por el otro, el tema hoy lo está llevando adelante Canal 13. ¿Pero estamos todos seguros que para la ley, en contrato entre Tinelli e Indalo está caído? A mi me dicen que El Trece le dice a Tinelli que entiende el planteo que hace por los incumplimientos de Indalo, pero ¿que la justicia te de la razón. Judicializá el tema. Vos ocupate de disolver formalmente tu contrato con Indalo, la negociación con Indalo la hacemos nosotros'.

"Vamos a arrastrar judicialmente a Tinelli", es una de las frases que más se escucho desde el viernes hasta ayer con la salida de Cristóbal", sumó Jorge Rial deslizando cuál será la estrategia del Grupo Indalo en tribunales. "Es esta pelea nadie piensa en los de abajo, los trabajadores van a perder", aseguró.

