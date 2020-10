Hoy es el Día Mundial de Karate

Se basa en estilos chinos o WuShu y está también influenciado, en menor medida, por disciplinas del sudeste oriental, como Indonesia, Tailandia y Filipinas. Primero se llamó Tuidi, Tode o Te. Su significado es mano o puño.

El origen del karate se remonta al siglo XVII. Los habitantes de la isla querían proteger a ShoTai, el último rey de Okinawa. Estaban amenazados por una invasión de un clan samurái llamado Satsuma. En el encuentro, los habitantes aprendieron otras técnicas como el kendo, el judo y el aikido.

Al extenderse a Japón, la disciplina obtuvo el nombre de Karate-Do, conocido como el camino de la mano vacía, según creencias budistas.

Los videojuegos más copados de karate

No hay mejor forma que celebrar este domingo Día Mundial de Karate con los videojuegos más icónicos de esta disciplina. Su influencia mundial es tan grande que ha cautivado al mundo del entretenimiento.

Estos son los títulos más conocidos de esta disciplina en la historia de los videojuegos:

- The Karate Kid

- Internacional Karate +

- Best of the Best

- Allstar Karate

Celebrar el Día Mundial de Karate

La verdad es que no habría mejor forma de celebrar el Día Mundial de Karate que practicándolo en un Dojo. Sin embargo, por las restricciones vigentes debidas a la pandemia del coronavirus en el país, está complicado practicar algún deporte de contacto.

Aunque es el Taekwondo, de las artes marciales, la disciplina más elegida por los argentinos, en Neuquén existen varios gimnasios que imparten clases de Karate.

Te vamos dejando una lista a continuación:

Karate en Neuquen.jpg

Igualmente recordá llamar a los centros antes de movilizarte. Seguramente tienen información de cuándo pueden reabrir.