Hoy se sabrá si está el dinero para levantar el paro

Buenos Aires.- La pelota no se mancha pero sí se pincha, o eso parece. Mientras el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, insiste en el paro de jugadores que impedirá el inicio del Torneo de Primera previsto para el viernes, representantes de la AFA ratificaron que hoy estará el dinero para hacer frente a las deudas con los futbolistas.

“En estas condiciones, el fútbol no va a volver. Lo venimos sosteniendo hace dos meses. Hay una cesación de pagos muy profunda y me llama la atención la indolencia e irresponsabilidad de un grupo de dirigentes que quieren que el fútbol arranque igual, aunque el club no pueda pagarles a sus empleados”, declaró Marchi a TyC Sports.

Por el lado de la dirigencia, uno de los que alzaron la voz fue el presidente de Boca, Daniel Angelici. “Confío en que el dinero estará depositado por lo que no habrá problemas para que el torneo comience este fin de semana”, aseguró el dirigente a radio La Red.

Así, hoy la patria futbolera estará esperando el depósito de los $390 millones por parte del Gobierno a los clubes para saber si se pagan las deudas y el paro se levanta para que ruede la redonda.

390 La cifra surge de los $350 millones por la rescisión del contrato con FpT y el resto por publicidad. El acenso recibe $112 millones y un 5% queda en AFA.