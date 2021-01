Hugo Sánchez: "Cristiano Ronaldo me hace pensar en mí"

Cristiano Ronaldo a sus 35 años se encuentra más vigente que nunca y no deja de ser una referencia para los jugadores nuevos que proyectan como élite para los próximos años, y también para aquellos que ya no están activos dentro de la disciplina, pero cuyos nombres tienen peso dentro de la historia del fútbol y de los clubes más importantes del mundo.

Hugo Sánchez pasó por varios clubes europeos, pero, tuvo la fortuna que muchos desean de poder vestirse con la camiseta del Real Madrid y, desde su llegada al club en 1985, el delantero marcó 164 goles hasta el año 1992 cuando se retira del club para irse a jugar con el América de México. Hugo Sánchez era conocido por tener un apetito goleador que para la época marcó un hito grandísimo dentro del fútbol europeo. Pero ahora, el ex Madrid habló sobre los jugadores que son top en la actualidad y para el mexicano no hay otro mejor que Cristiano Ronaldo, de hecho, es con quien él se siente identificado.

CRISTIANO THE BEST.jpg Cristiano Ronaldo sigue inspirando jugadores nuevos y antiguos del fútbol mundial. En esta oportunidad sigue maravillando a Hugo Sánchez.

“Cristiano Ronaldo me hacía pensar en mí, por sus remates de primera, por sus movimientos, por su obsesión por el gol, su voracidad. Era como yo. Si podía meter cuatro en lugar de tres, mejor. Me pasaba igual. Si tenía cinco ocasiones quería meter las cinco y si fallaba una me cabreaba y me decía a mi mismo cómo podía haber errado eso. Ese día me quedaba a entrenar más yo solo y estudiaba los vídeos para saber la razón por la que había fallado. Cristiano Ronaldo es un devorador, un killer”, aseguró Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez también hizo referencia a la gran falta que le hace Cristiano Ronaldo al Real Madrid y asegura que Benzema trata de llenar el vacío que dejó CR7, pero eso es algo imposible para cualquier mortal. “Lo primero que pienso es que es muy difícil tener un ‘9’ que esté a la altura de las necesidades del Real Madrid. Al Madrid no le vale un ‘9’ cualquiera. Se está viendo. Desde que se fue Cristiano, Benzema está intentando cubrir ese papel. Antes era un ‘9’ y medio o un ‘10’ y Cristiano era un ‘9’ disfrazado de ‘7’”, finalizó el exjugador del Madrid.