Aunque todavía no se define el pago de un nuevo bono del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ), del pago extraordinario que donaría el Gobierno a los sectores más vulnerables ante la extensión de la pandemia de coronavirus , se presume que esta nueva ayuda económica sea similar a la de las ediciones anteriores, aunque igual no se descarta que pueda sufrir algún cambio.

A continuación, les indicamos quiénes no serán admitidos para poder recibir la ayuda económica: Personas domiciliadas en el exterior, ser extranjero y no estar naturalizado/a en el país, tener residencia legal menor a dos años previos a la fecha de esta solicitud, ser menor de 18 años o mayor de 65, convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años, estar registrado/a como monotributista en la categoría "C" o una categoría superior, o estar registrado/a en el régimen de autónomos; tener miembro/s del grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría "C" o una categoría superior, o estar registrado/s en el régimen de autónomos, y encontrarse privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

Además, las personas o sus familiares que perciban ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado cómo, por ejemplo: prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y planes sociales, salario social complementario, los programas "Hacemos Futuro", "Potenciar Trabajo" u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

En el caso de los beneficiarios de AUH pueden quedar fuera del bono si sus hijos por los cuales reciben la prestación cumplen la mayoría de edad, de esa manera dejan de recibir sus haberes correspondientes y automáticamente quedan afuera del IFE.