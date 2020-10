IFE ¿Sabes cuáles son los requisitos para cobrarlo?

en caso de no contar con el CBU, desde el Anses han informado en varias oportunidades que aquellos que no cuentan con una caja de ahorro para poder cobrar el IFE , serán notificados vía mensaje de texto con la fecha y el banco al que tendrán que asistir para poder hacer el cobro. Asimismo, al momento de asistir, el banco le abrirá una caja de ahorro registrando un nuevo CBU a nombre del beneficiario .

¿Cuáles son los requisitos para la inscripción?

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

El IFE va orientado en cubrir la disminución de ingresos y poder adquisitivo por la situación pandemia de sectores más vulnerables como: Trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Acá te dejamos la página del Anses, sitio web donde podés empezar a hacer la solicitud del IFE o verificar si ya ha sido aprobado.