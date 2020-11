En esta oportunidad, Iliana Calabró le tiró onda a Germán Martitegui al opinar sobre este miembro del jurado y sus devoluciones en el programa.

"En el caso de Tegui así como todos lo ven terrible, él me causa mucha gracia, lo disfruto en sus devoluciones, cuando se enoja, y en el fondo es un tierno, es un malo querible. Cuando se le escapan risas espontáneas me encanta", confesó Iliana Calabró dejando a todos con la boca abierta.

Iliana redobló la apuesta y habló de los otros miembros del jurado de MasterChef Celebrity: "Al que más cercana me siento es a Donato por la historia, pero a Betular lo admiro, porque me encanta lo que hace, la pastelería me fascina".

Las palabras de Iliana Calabró fueron brindadas en una entrevista para "Por si las Moscas", donde opinó sobre las devoluciones del jurado hacia su trabajo:

"No rindo ni un 5% de lo que rindo en mi casa, me doy cuenta de que son generosos conmigo, pero también veo que yo no trabajo bien bajo presión", confesó.

Trayectoria de Iliana Calabró

Iliana Calabró es una actriz, comediante, vedette, conductora, escritora y cantante argentina, hija del comediante Juan Carlos Calabró y hermana de la periodista Marina Calabró. Ha participado en múltiples proyectos televisivos. Debutó en Calabromas pero se conoció en la Argentina con el programa El Contra. Estuvo en Casados con Hijos, en el Cantando por un Sueño y en el Bailando también. Grabó un álbum musical que fue disco de oro, fue panelista de Los Ángeles de la Mañana y fue participante de Divina Comida, también por Telefe, al igual que MasterChef Celebrity.