Sí, como para que nadie tilde de aburrido a un autódromo que se ha convertido en una plaza fuerte en el mapa del automovilismo nacional, sobran los ejemplos, las maniobras recordadas en la que un competidor supera a otro.

Y, para mejor, sucede en distintos sectores del escenario que este fin de semana albergará una vez más a la Máxima y que viene de consagrar al campeón 2019.

Para corroborar lo dicho y darle sustento a esta nota, vale compartir el interesante informe que elaboró el usuario de Instagram @ManiobrasTC, mostrando cinco sobrepasos históricos, tres del TC y dos del TC Pista.

Semana de #TCenNEUQUEN !@marioconejitovalle vs de la Iglesia 2019 @jositodipalma vs Werner 2014@guilleortelli01 y @christianaledesma vs Canapino 2018@juan_m_trucco vs Rossi 2017@gatocrusitta vs Alifraco 2014