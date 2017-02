Incendio en la mina de cobre más grande del mundo

Chile.- Un incendio afectó las dependencias de la minera chilena Escondida, la más grande explotación de cobre del mundo, donde ocho personas resultaron con lesiones en medio de una huelga que sostenían alrededor de 2500 trabajadores, producto de desacuerdos en la negociación colectiva.

Las llamas comenzaron pasadas las 3 de la madrugada, en el segundo piso del pabellón donde se encontraban los trabajadores que no se sumaron a la movilización, quienes tuvieron que lanzarse desde pisos superiores para poder escapar de las llamas. No se registraron lesionados de gravedad. Carlos Allende, portavoz de los trabajadores en huelga, dijo: “El equipo de rescate tardó en llegar, las medidas de seguridad que se nos están brindando no son las adecuadas”.

La minera Escondida está situada a 170 kilómetros al este de la ciudad de Antofagasta, a 1500 kilómetros al norte de la capital chilena.