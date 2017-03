Independiente no sale del empate y Holan aún no ganó

El Rojo de Avellaneda, que no jugó la fecha pasada porque postergó su partido por las eliminatorias, no pudo aprovechar la ventaja inicial alcanzada a los 15m con un tiro libre esquinado de Emilio Rigoni que se coló en el arco de Assmann. Aunque fue más que el Fortín, Independiente pecó por momentos de falta de definición y así en el complemento sufrió el empate en los pies del Burrito Martínez. En el medio hubo un polémico penal no cobrado de Figal a Pavone.

En tanto, Gimnasia venció a Atlético Tucumán por 1 a 0 de visitante.