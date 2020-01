Indignación en Cipolletti: atropelló a un perro y lo abandonó

El animal quedó en la calle y vecinos del lugar lo movieron a la vereda, donde permaneció sin moverse. El perrito no se podía levantar, quedó allí, al costado de un cantero, hasta que un grupo de proteccionistas llegó al lugar y lo trasladó a una veterinaria. Según afirmaron luego, era demasiado tarde porque el animal sufrió heridas muy graves. "Nos avisaron ayer (por el miércoles) de él, que lo había atropellado una moto. Pensamos que tal vez los vecinos se iban a conmover, pero no. Ahí lo dejaron. Sin atención veterinaria. Hoy una integrante de este grupo fue, lo encontró, lo subió en su camioneta y lo llevó a la vete. No se podía hacer nada por él", aseguraron desde la Fundación Patagónica Para el Bienestar Animal (Funpabia) en su página en la red social Facebook.

"Lloré todo el día por él, y no sé a quién pedirle auxilio. Yo ya tengo diez perros en mi casa y son mi vida. Pero no tengo lugar ni medios para ocuparme de este perrito. Por favor, alguien que me ayude, no lo puedo ver así", expresó la mujer que lo auxilió y dio a conocer la situación. Al no poder llevarlo a una veterinaria, la mujer recurrió a las redes sociales para pedir ayuda o que apareciera el dueño.

Enojo

Sin embargo, nadie se hizo eco hasta que una integrante de Funpabia pasó por el lugar, lo subió al auto y lo llevó hasta un veterinario. "No se podía hacer nada por él. Hablando sin vueltas, la moto lo pasó por arriba y lo quebró en dos. No tenía sensibilidad ni estímulos. Hubo que eutanasiarlo", informaron desde la ONG. Las proteccionistas cuestionaron que los vecinos no se involucraran antes para salvarlo y hasta a la mujer que lo asistió. "Solidaridad no es tirar un cartón y darle ibuprofeno", manifestaron.

Hasta el momento, del motociclista que lo atropelló y lo dejó tirado, abandonado a su suerte, nada se sabe.

