Actualmente, el proyecto de Ley N° 10.640, presentado a principios de septiembre, tomó estado parlamentario y está en comisiones; pero aún no tiene fecha de tratamiento.

“El proyecto busca armar a la Policía de acuerdo a las tareas que se les asignen”, explicó el diputado neuquino a LM Neuquén. Es decir, busca que los efectivos de la Policía del Neuquén porten armas sólo en las situaciones necesarias.

“El criterio es dotar al policía del arma reglamentaria cuando la tarea así lo exija. Por ejemplo, cuando cumple funciones de dirigir el tránsito, de asistencia escolar, en manifestaciones, de licencia o franco, en ninguno de esos casos justificamos la portación de arma”, sostuvo.

El diputado aclaró que el último caso de gatillo fácil, ocurrido el 30 de agosto en Zapala, reactivó y modificó el proyecto que fue presentado en 2017. En su momento, se pidió la modificación para que los policías no porten armas en ciertas tareas y, ahora, se le sumó la situación de estar “en reposo”.

Qué dice la Ley 715

La Ley 175, de Personal Policial, establece en su artículo 34 que “el personal policial está obligado en todo momento y lugar a portar arma de fuego adecuada a las normas que se impartan”.

La modificación presentada agrega: “Solo si se encuentra en situación de servicio, con excepción de la intervención en manifestaciones públicas, sean estas espontáneas u organizadas, circunstancia en las que estará expresamente prohibida su portación”.

Además, la semana pasada se presentó otro proyecto de ley (12.823) para la creación de un centro integral con perspectiva de género en el ámbito de la provincia de Neuquén. “Queremos que se reformule la Ley 715, y también teniendo en cuenta el abordaje de género”, explicó Fuentes.

En este sentido, resaltó que la discusión pasa por las reglas y leyes que hacen a la Policía. “El tema de que el policía no es policía sin el arma es una concepción cultural, no se puede tomar como algo inmodificable. Hay ejemplos mundiales de policías que no tienen armas en la vía pública”, expresó.

El último recurso

Desde que se forman como efectivos, la Fuerza los instruye en que el arma reglamentaria debe ser utilizada siempre como la última opción. Sin embargo, la problemática social, que motiva el proyecto de ley, está en aquellos que emplean el arma contra sí mismos, contra su círculo cercano o contra terceros.

Suicidios, casos de gatillo fácil y femicidios en manos de efectivos preocupan a toda la sociedad neuquina, incluso a los propios policías.

Al respecto, LM Neuquén consultó a distintos actores sociales su opinión sobre desarmar a la Policía “en reposo”. Algunas se mostraron a favor, y otros, en contra.

