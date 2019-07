Insisten en la reforma laboral

“En CAME agrupamos a una gran cantidad de economías regionales del sector primario y no tenemos dudas de que la forma de desarrollar a las pymes no pasa solo por el mercado interno, que es de lo que vivimos hoy, sino también por abrir expectativas y generar mercados que nos permitan desarrollarnos”, dijo el empresario en declaraciones a FM La Patriada.

“Nada más que el 9% de las pymes exporta”, explicó Díaz Beltrán al término de inauguración de la Jornada de la Pequeña y Mediana Industria, evento que se realizó ayer y contó con la presencia del presidente Mauricio Macri.

“Seguramente hoy haya muchas pymes que no cuentan con las condiciones para competir con las empresas europeas, muchas sí, tantas otras no”, reconoció el empresario, y aclaró que el tiempo necesario para readecuar el Fondo Pyme “nos va a permitir poder reconvertir aquellas pymes”.

“El Gobierno va a tener que hacer lo suyo, el sector empresario y los trabajadores también”, añadió.