Insólito: Filipinas quiere juzgar a nenes a los 9 años

Ahora, el proyecto está sujeto a revisión en el Congreso, aunque los primeros “lectores” son aliados políticos de Duterte, quien asumió el poder en 2016 prometiendo reinstaurar la pena de muerte en Filipinas. El plan ya fue aprobado por la comisión de Justicia de la Cámara Baja y el paso siguiente es que el Senado redacte un texto similar, aunque esto ya no parece tan sencillo. “Va en contra de la familia, los pobres y es simplemente injusto. Además, promoverá una sociedad sin corazón y sin piedad que no tiene ninguna consideración por sus propias personas”, sostuvo Antonio Trillanes, opositor al gobierno de Duterte. Quienes se oponen a esta ley afirman que Filipinas va a contramano del mundo, donde la tendencia es elevar y no achicar la edad de imputabilidad. “¿Por qué queremos caer al mínimo, o incluso por debajo del mínimo? ”, dijo la senadora Rita Hontiveros.