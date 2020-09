Insólito: tiene 32 años pero una enfermedad le impide envejecer

El protagonista de esta insólita historia es Denís Vashurin, de 32 años, quien vive en una aldea en la región oriental de Primorie, en Rusia, pero pese a su edad parece un adolescente a raíz de una extraña enfermedad que no lo deja envejecer . A través de una entrevista, el hombre relató su historia de vida.

Todo comenzó cuando desde muy chico Denís notó que no era como los demás, pues desde niño crecía más lentamente que sus compañeros, aunque no le daba mucha importancia. Su aspecto físico no afectó a sus estudios en el colegio, ya que tenía buenas notas.