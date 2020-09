TikTok: una mamá llora porque nadie fue al cumpleaños de su hijo

Lo cierto es que la desconsolada confesión de la mamá rápidamete se hizo viral en TikTok y ya tiene más de 7,5 millones de visualizaciones, además de miles de comentarios. Debido al gran alcance que tuvo el video, muchos internautas se pusieron en contacto con esta usuaria para mostrarle su apoyo tras lo sucedido. Por eso la madre hizo otra publicación, en la que dijo estar "agradecida por todo el apoyo, el amor y las palabras bonitas" que ha recibido desde que contó lo sucedido.

The worst day. My heart is broken. Please raise your littles to be kind.

La mamá que se hizo famosa en TikTok también dijo que tras el video, muchas personas se comunicaron para ayudar económicamente y contestó que agradece, pero prefiere recibir solo los mensajes. “Agradezco a todos, pero nosotros, su familia realmente no necesitamos nada, de verdad aprecio todos los mensajes. No sé si quieran donar a organizaciones sin ánimo de lucro”.

En cuanto a la discriminación que sintió esta mamá por su hijo con síndrome de Down, de acuerdo a información del portal oficial del Gobierno de Estados Unidos, varias leyes federales en ese país garantizan la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades.

Wow! Thank you for all the kind words! I honestly dont know what I’m doing with posting, but thank you for the love! I’ve felt it! ❤️ #bekind