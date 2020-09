Estudio señala que los ateos duermen mejor que los creyentes

Muchas personas consideran que el sueño , además de ser una necesidad esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo, es un placer. Los profesionales de la salud aconsejan que una persona duerma entre 7 y 9 horas para afrontar el día a día. Es normal que en los tiempos que corren estas horas de descanso no se respeten y comiencen a aparecer problemas, tanto a nivel físico como psicológico. Un buen descanso reduce los niveles de estrés, fija los recuerdos necesarios y garantiza una buena salud cardiovascular. Sin embargo, muchas personas tienen dificultades para dormir o deben lidiar con un insomnio que les impide alcanzar estas horas de sueño de calidad. Las razones para la falta de sueño son múltiples, desde el estrés cotidiano hasta sus creencias religiosas. Esto último puede parecer algo extraño pero según un estudio demostró que los ateos duermen mejor.

Sin embargo, el estudio publicado en la revista Sleep no logra explicar la razón por la que parece darse este curioso fenómeno.

El estudio de la Universidad de Baylor, utilizó datos procedentes de la Encuesta de Religión de Baylor, cuyos participantes habían respondido una serie de preguntas acerca de sus hábitos religiosos. Entre ellas, figuraban también algunas cuestiones relacionadas con sus rutinas de sueño, por lo que se podía comprobar si había alguna relación. Y así fue.

Para que la muestra fuese representativa, tanto los ateos como los agnósticos se cuantificaron en un solo grupo. Al otro lado, se situaron los que sí aseguraron tener alguna creencia religiosa. Estos últimos se dividieron en dos grupos, los católicos y los bautistas. No había una cantidad suficiente de personas de otras religiones para poder hacer un estudio estadísticamente significativo. En total, fueron 1.501 las personas que participaron en el estudio.

Entre ellas, observaron que los agnósticos y los ateos duermen mejor, concretamente un 73% tenían patrones de sueño por encima de las 7 horas. En cambio, esto solo ocurría con un 63% de los católicos y un 55% de los bautistas.

El estudio también reveló que aquellos participantes que dormían más de siete horas creían que tenían una probabilidad mayor de ir al cielo. No obstante, esta percepción no estaba relacionada con la capacidad para conciliar el sueño, de ahí que no hubiese una mayor cantidad de creyentes entre quienes dormían mejor. En definitiva, las personas sin creencias religiosas establecidas tienen más facilidad para dormir pero, ¿a qué se debe este comportamiento?

Por ahora, según la teoría de los investigadores, es que un sueño adecuado aporta mayores dosis de optimismo, de ahí las creencias sobre ir al cielo entre los religiosos. Pero la razón por la que los ateos duermen mejor no está aun clara. Según los propios autores, en contraste con las predicciones, la afiliación religiosa se asoció con una salud del sueño significativamente peor. La mala salud del sueño tiene implicaciones para la salud física y mental, y aparentemente también para las percepciones o creencias religiosas. Es necesario realizar futuros trabajos experimentales para desentrañar la dirección causal de las asociaciones entre sueño y religión.