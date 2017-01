“Muchachos, perdieron la camilla”, le advirtió el efectivo policial del puesto 1 de Junín de los Andes al personal de Salud que iba a bordo de de una ambulancia con destino a un paraje rural.

Ninguno de los tres que viajaban en la ambulancia se percató que se había caído la camilla a unas siete cuadras del hospital de Junín de los Andes, cuando circulaban por la Ruta 40.

Viajaron unos kilómetros sin darse cuenta que ya no la tenían en la parte posterior. Entonces el efectivo los detuvo y les avisó que la habían hallado. Para cuando regresaron a buscarla ya no estaba más. Se la había llevado personal de Tránsito de la Policía al hospital local. La historia no quedó más que en una anécdota y finalmente pudo ser recuperada.