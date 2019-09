Intelectual K pide que se valore a la guerrilla del 70

“Hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita, sino que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable”, afirmó González. También habló del rol de la senadora Cristina Kirchner en un eventual gobierno de Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos. “Ella no puede ser una mera vicepresidenta porque fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa. Esto no lo puede ignorar ningún político, sobre todo no lo puede ignorar Alberto Fernández. Hay un primer lugar que le corresponde a Alberto Fernández, pero antes hay un primer lugar que le corresponde a ella por abrir esta posibilidad”, aseguró. “Ella ocupa como dos lugares: el primero es simbólico y el segundo táctico-político. Cualquier cosa que haga es mucho más que lo que podría hacer una vicepresidenta”, agregó. Según el referente de Carta Abierta, “la figura de Cristina es un suplemento y debe ser complementario a la figura de Alberto Fernández”.