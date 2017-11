Intentan destrabar el conflicto que paraliza hospitales

En medio del conflicto por el convenio colectivo de trabajo de Salud, que lleva más de 10 días con un cese de actividades en hospitales de toda la provincia y que ayer derivó en la toma del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo salió a responderle al sindicato de los estatales.

Gaido detalló en conferencia de prensa que los representantes de ATE están citados para un nuevo encuentro que se desarrollará esta tarde. Según indicó, notificaron al gremio a comienzos de semana, por lo que puntualizó que el diálogo sigue abierto, aunque resaltó que hicieron las denuncias correspondientes en la Justicia. “No vamos a ceder el convenio por situaciones violentas”, manifestó al respecto.

Gaido enfatizó que se trata de una negociación que está avanzada, ya que se aprobaron los títulos I y II del convenio colectivo de trabajo, pero que por “situaciones políticas” de ATE se detuvo abruptamente y sin justificación. En tanto, la diferenció de una negociación paritaria y recordó que hay un acuerdo salarial vigente hasta marzo del próximo año con el sector Salud.

El funcionario detalló que, por ley, este tipo de discusiones se realizan con mesas quincenales, pero que en este caso se están reuniendo semana a semana. Asimismo, adelantó que descontarán los días de paro del salario de los trabajadores. “Respetamos las medidas de fuerza, pero el día que no fue trabajado será liquidado con descuento porque no existe justificativo alguno para esta situación”, dijo. El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, aseguró que asistirán a la reunión sin expectativas, ya que considera que el Gobierno no quiere resolver el conflicto. “Días atrás dijeron que la reunión era el jueves, pero recién ayer nos notificaron que se haría el viernes. No hay seriedad en su planteo”, manifestó, y agregó: “Si quisieran resolver este conflicto, ya nos estarían presentando la propuesta”.

El sistema público de salud está integrado por varios sindicatos, entre los que se encuentran Siprosapune y Enfermeros, pero no están incluidos en las negociaciones por el convenio colectivo de trabajo. Desde ambos sindicatos creen que el camino correcto es una reforma de la Ley de Remuneraciones (2011), que establece los escalafones de los trabajadores.

EN TRES PASOS

Los tironeos que profundizaron el conflicto

1- El Gobierno y ATE Salud se sentaron a discutir el convenio colectivo de trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. Avanzaron en los títulos I y II sin la participación de los otros gremios del sector.

2- Las negociaciones se trabaron en el título III, el que establecería los escalafones, y ATE lanzó un paro por tiempo indeterminado en toda la provincia por el temor de que la mesa no finalice antes de diciembre.

3- El Gobierno citó a los dirigentes sindicales para continuar con las negociaciones e intentar llegar a un acuerdo que detenga las medidas de fuerza. Sin embargo, anunció que descontará los días que no fueron trabajados.