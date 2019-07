Intentaron estafar a otra joven por teléfono haciéndose pasar por trabajadores de LMN

En esta ocasión, ocurrida el martes, no pusieron como excusa el supuesto aniversario de LMN sino que inventaron un sorteo realizado por Gobernación de la Provincia que se canalizaba a través de este medio. Además, le pedía a la supuesta ganadora realizar una publicidad antes de recibir su "fabuloso premio" que consistía en la suma de dinero en efectivo y un Smart TV.

Para poder acceder al premio, el estafador le dijo que debía realizarse por cajero automático. Ante la revelación por parte de la víctima de que no estar bancarizada, el estafador le manifestó que "como adjudicada podes autorizar a una persona de tu círculo familiar para poderle hacer la acreditación. O sea, acá no importa quién es el titular porque no vamos a pedir ninguna información".

"Acá no se te va a pedir ninguna cuenta ni información. Tenemos conocimiento y estamos alerta que la Argentina que estamos viviendo hoy en día que es muy insegura. No vamos a solicitarte ningún dato", sostuvo el estafador al notar que la joven desconfiaba e intentó convencerla de que se dirigiera al cajero.

Luego cortó la llamada con la promesa de volver a contactarse una vez que ella pudiera conseguir los datos bancarios de un integrante de la familia y se acercara al cajero. Luego, volvió a comunicarse con ella alrededor de las 19. "Hizo tres llamadas pero no le respondí", confió la joven a este medio.

El caso del lunes es el primero haciéndose pasar por un trabajador de LMN, pero la modalidad ya es conocida en el Valle. Sorteos, premios inexistentes y promesas son las principales excusas por parte de los delincuentes para quedarse con los ahorros de las víctimas.

Consejos para evitar los engaños

* No atender números extraños. Evite atender llamadas de números privados o desconocidos. Si le ofrecen premios o beneficios, corte la comunicación.

* No dar claves personales. Nunca divulgue a desconocidos claves, contraseñas o nombres de usuarios. Ante la duda, consulte con un conocido.

* No concurrir al cajero. Siempre cortar las comunicaciones que soliciten ir al cajero o acceder al home banking.

* Desconfiar, ante todo. Evite dar cualquier información personal y financiera a través de llamadas o mensajes de texto. Ante cualquier duda, corte y dé aviso a la Policía.

