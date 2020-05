Baul2.jpg

En este contexto, alrededor de las 16, se detuvo a un vehículo, en el cual viajaba un hombre que tenía en su poder el permiso que se requiere para poder circular. Luego de haber controlado la documentación, los uniformados notaron ruidos y movimientos extraños dentro del auto, por lo que inmediatamente le pidieron al conductor que habrá el baúl del rodado.

Intentando no ser descubierto, el dueño del auto mencionó que la cerradura estaba dañada, por lo que no podía abrirlo. No conformes con la actitud del chofer, los uniformados le pidieron que abra una de las puertas traseras y que inclinara las butacas y fue allí que observaron la cabeza y el torso de un hombre, quien al percatarse que había sido descubierto, salió por sí solo del interior.

Ante esto, el hombre de 33 años fue notificado por el inicio de la causa federal –por incumplir con el aislamiento-, artículo 205 del Código Penal Argentino, por parte de personal de Comisaría 2°, quienes se habían hecho presentes en el lugar.

LEÉ MÁS

Fue demorado queriendo entrar a Neuquén en el baúl de un auto

Insólito: metieron a sus hijos en el baúl para ir a comer un asado

Pareja intentó ingresar a Viedma con una mujer escondida en el baúl