Facundo Astudillo Castro salió el 30 de abril de su casa en la ciudad bonaerense Pedro Luro rumbo a la casa de su novia en Bahía Blanca, pero nunca llegó. Hizo dedo en el camino que une las dos localidades y no se supo nada más de él. Su madre apuntó que "la policía fue la última que lo vio".

Daiana González, su ex pareja, fue la que dos semanas después le informó a la familia del joven de 22 años que este nunca había llegado. En ese momento su madre, Cristina Castro, presentó una denuncia por averiguación de paradero. Facundo nunca se volvió a comunicar con sus familiares ni amigos y su teléfono permanece apagado.

A-facundo-desparecido.png

La familia denunció irregularidades en la investigación que llevó adelante la Fiscal de Villarino porque descubrieron que los policías dieron declaraciones contradictorias: dijeron haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

Incluso uno de los policías afirmó que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca, pero cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.

A su vez, descubrieron aún más irregularidades: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena -ya que no contaba con el permiso de circulación- y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías –según dicen– no dispusieron que retornara a su casa sino que lo dejaron seguir camino.

La mamá de Facundo sospecha que los efectivos estuvieron involucrados en su desaparición y pidió que la comisaría sea intervenida. A su vez, reclamó que el fiscal sea separado de la causa: “Creo que ni leyó lo que declararon los policías, si no, se hubiera dado cuenta de que algo pasaba ahí”, señaló a Infobae.

“Los últimos en ver a mi hijo con vida fueron los policías”, dijo, y aclaró que Facundo era muy activo en las redes sociales y también muy cercano con su grupo de amigos. Desde aquel día no realizó ningún posteo ni se comunicó con nadie. Y agregó: “Mi hijo puede estar muy enojado conmigo, pero unos días, no dos meses. Además, no cortaría la relación con sus amigos”.

Lo subieron a un patrullero y desapareció: ¿Dónde está Facundo?

A partir de esta situación, se presentó una denuncia penal ante la Justicia federal por desaparición forzada. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) adelantó que se presentará como querellante institucional y también insistió en que se aparte a la policía.

Además, ni la Justicia ni los efectivos policiales notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que ubicaron a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién se conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires informaron que los efectivos por el momento no fueron separados de sus cargos, pero que está abierta la instrucción sumarial a la espera de lo que determine la Justicia.