Investigan por qué ocurrió la tragedia en el Domuyo

Diego, un ingeniero de 38 años, apasionado por el andinismo, había decidido escalar el Domuyo junto a Franco Lavetti, como una forma de entrenamiento para ascender en enero el cerro Aconcagua.

“Es una ruta inclinada, pero que no tiene tantas dificultades. La gente que tiene experiencia la puede subir en unas seis horas. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó”. Tony Rodríguez Andinista y amigo de los dos escaladores

La travesía comenzó el lunes y todo parecía indicar que se trataría de un ejercicio más de los que ambos jóvenes estaban acostumbrados. A media mañana comenzaron el ascenso por una ruta ubicada al oeste de la que suele utilizarse para subir al volcán, ya que tiene un grado de complejidad mayor. Después de casi seis horas de travesía, cuando estaban cerca de la cumbre, los sorprendió un viento muy fuerte que los obligó a emprender el regreso.

Para el descenso utilizaron una canaleta congelada con piquetas y grampones en los pies, ya que eso era parte del entrenamiento. No contaban con sogas u otro tipo de medidas de seguridad más que el filo de estos elementos para aferrarse a la nieve y el hielo.

“Les cambió el clima y decidieron bajar desviando hacia el este. El estilo de ellos era subir y bajar sin estar atados”. Tony Rodríguez Andinista y amigo de los dos escaladores

En ese trámite que según especialistas no parece tan dificultoso, se desencadenó la tragedia. No se sabe qué fue lo que pasó. En un momento, Lavetti vio con espanto como el cuerpo de su compañero caída descontrolado a su lado, mientras iba golpeándose contra rocas y salientes del cerro. Aterrado ante la certeza de que la caída a esa velocidad no le daría chances de vida, Franco siguió descendiendo. Una serie de manchas de sangre lo fueron guiando hasta encontrar el cuerpo del infortunado andinista.

Ayer, un grupo experimentado de 32 personas realizó la dificultosa tarea de rescate. La autopsia revelaría horas después que murió por fracturas en la zona cervical.

La noticia conmovió al ambiente del montañismo regional. Todos coinciden en calificar a Diego como una gran persona que amaba la aventura y, especialmente, subir y bajar las montañas.