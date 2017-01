Causó indignación un video que se viralizó en las redes sociales en el que se ve a una madre supuestamente dándole a fumar un cigarrillo de marihuana a su hijo de cinco año. El episodio ocurrió en Emilio Rosas al 1600 en Bahía Blanca y un fiscal investiga la causa en la que además de un allanamiento en la vivienda se le hicieron análisis de orina, sangre y pelo al nene para comprobar si tiene residuos de estupefacientes en su organismo.

En el operativo se realizaron un secuestraron dos plantas de marihuana, 45 cartuchos calibre 22, filmadoras, celulares y las prendas que vestían en el video.

“Ahora hay que analizar el contenido del video, que suponemos que no es reciente”, dijo el fiscal Jorge Viego, quien señaló que si se comprueba que lo que se le suministró al menor era marihuana, va a quedar imputada por facilitación de estupefacientes agravado por la edad del menor.

El nene quedó a resguardo del servicio de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Municipalidad de Bahía Blanca.

“No hay precedentes de denuncias o allanamientos por venta de droga. No se encontraron residuos que evidenciaran un gran consumo en el lugar, apenas unos envoltorios y 2 plantitas que recién estaban creciendo. Lo que más me suena es que la madre sería una consumidora y tuvo un exceso lamentable para con su hijo”, dijo el fiscal Viego al diario La Nueva.

Descargo

La mujer hizo su descargo en Faceebok, en una cuenta que después quedó desactivada. “Nunca pensé que fuera a pasar todo esto. Fue una broma de mal gusto. Doy la cara. Y muchos de ustedes saben que no fumo faso. No es lo mío”, escribió la madre.

Y agregó: “Entiendo el enojo, pero no es marihuana lo que hay, y mucho menos en mi propia casa. Sí reconozco que la del video soy yo, pero nunca fumé ni le di de fumar a mi hijo. Es un papel con el que estamos jodiendo y me arrepiento por todos los problemas que causó. Pido mil disculpas y voy a demostrar que esto no es como se ve y muchos piensan”.