Investigan si los restos hallados son de Sergio Ávalos

Resulta que en la vivienda donde se encontraron los restos óseos, a un metro y medio de profundidad, vivió un militar que podría haber tenido alguna conexión con el personal del Ejército Argentino que prestaba servicio de seguridad en Las Palmas la noche de la desaparición de Sergio en junio de 2003.

No podía estar el Ejército en el boliche

Heredia y Leandro Aparicio avanzan en las testimoniales del caso dándole forma a la teoría de la desaparición forzada y encubrimiento.

“El personal del Ejército Argentino no puede hacer tareas de seguridad privada porque está prohibido por ley. ¿Esto no lo sabían los inspectores de la municipalidad, la UNCo, la comisión de Derechos Humanos, la Legislatura? Nadie dijo nada de esto en 17 años”, disparó el letrado.

“Este caso no se resolvió antes porque no quisieron. Nosotros lo único que tenemos que probar es que Sergio entró y no salió. Ese solo hecho describe la conducta de la desaparición forzada de personas porque había miembros del Ejército argentino. Acá, no tenemos que probar si había una prostituta vip, una viuda negra o cualquier otra hipótesis, solamente debemos demostrar que Sergio entró y no salió. Y pruebas de que entró y no salió sobran”, confió Heredia.

En cuanto a las testimoniales, se están tomando en sede de la Justicia Federal donde ya han declarado el padre y la hermana de Sergio Ávalos, policías que intervinieron en la causa, ex trabajadores del boliche y civiles.

Una vez que concluyan esta etapa de la investigación, la fiscalía y la querella estarán en condiciones de pedirle al juez Gustavo Villanueva la imputación de los miembros de la seguridad del boliche Las Palmas, donde fue visto por última vez con vida el estudiante de la UNCo Sergio Ávalos.

Sergio Ávalos

Comunicado del Centro de Estudiantes

Días atrás trascendió un comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía de la UNCo donde arrojaban un manto de dudas sobre la estrategia que llevan adelante los abogados querellantes y la falta de información que tiene la Universidad respecto de la investigación. Vale recordad que la UNCo hace dos años no designa abogado "amigo de la causa" que es lo que le permitiría estar cerca del expediente.

“Dolió lo que publicaron estos chicos porque buscan poner en duda a las personas que están trabajando con la familia, pero cuando siembran esa duda es porque hay alguien al que están encubriendo”, explicó Heredia.

“Jamás pedimos sumarnos a la causa, a nosotros nos buscó Asunción. Nosotros no andamos con las organizaciones y la política, nosotros trabajamos para darle una respuesta la familia”, concluyó.