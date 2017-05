La noche del 22 de enero de 2016, una joven circulaba por calle Estanislao del Campo casi El Colibrí del barrio Gran Neuquén Sur cuando fue interceptada por un joven. “Con un cuchillo le sacó la moto marca Honda y un bolso de cuero”, narró el fiscal Maximiliano Breide Obeid.

Una vez que le sacó las pertenencias, se subió a la moto y huyó con el botín.

Si bien el vehículo nunca fue encontrado, así como tampoco la documentación, Ríos fue identificado a raíz de la descripción que realizó la víctima de su agresor. Durante el juicio, varios efectivos policiales indicaron que la mujer dio detalles del ladrón y que fue su pareja quien señaló al delincuente como un joven al que conocía del barrio.

Tras realizar la denuncia policial en la Comisaría 16, la pareja fue hasta la casa de Ríos para recriminarle el hecho y se generó una pelea donde debió intervenir la Policía. “Es allí cuando la damnificada lo reconoce inmediatamente”, sostuvo el fiscal, aunque aclaró que en los posteriores allanamientos en la vivienda del condenado no se encontró ninguno de los elementos robados.

Defensa

Pedirán que se revise el fallo

El defensor oficial Carlos Acquistapace insistió durante el proceso en que no hubo pruebas que vinculen a Ríos con el hecho y sostuvo que el joven no fue el ladrón. “El único secuestro no estaba en poder de mi asistido”, recordó el abogado. “Voy a apelar, no tienen pruebas más que los dichos de ella. Pero nunca se encontró el arma ni la moto”, sentenció el abogado tras la sentencia condenatoria.