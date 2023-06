ISSN: la caja jubilatoria está quebrada porque recauda menos de lo que paga

La caja de jubilaciones de la provincia está estructuralmente quebrada, asumió Néstor Martín, administrador general del Instituto de la Seguridad Social de Neuquén (ISSN) , Néstor Martín , en la Legislatura. "El déficit es estructural y no corregible", acuñó el funcionario en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

Martín dijo que esa cuestión “constituye la principal causa del déficit de la caja previsional, que alcanzará los 27.841 millones de pesos, según lo proyectado en el presupuesto 2023, lo que arroja un promedio de 2.300 mensuales”.

Dijo, además, que otro de los motivos del “progresivo y estructural” déficit es que los haberes de los nuevos jubilados son mayores a los haberes de los pasivos ya fallecidos, mientras que otra razón es que los haberes promedio de las jubilaciones son mayores a los sueldos promedio de los aportantes.

Martín también manifestó que los acuerdos salariales del sector público y la entrada en vigencia de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo incrementan los egresos de la caja, así como también agentes municipales que se “saltean la carrera” administrativa y alcanzan jubilaciones con los máximos escalafones para acceder a jubilaciones más elevadas o profesionales que se incorporan al ISSN en los últimos años como part time para acceder a una jubilación no privada.

Martín consideró que la solución en el corto plazo debe ser política, a la vez que afirmó que “los sistemas de reparto son todos deficitarios”.

issn1.jpg La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) recibió este martes al administrador general del ISSN, Néstor Martín.

El funcionario criticó que la ANSES no envía los fondos que le corresponden por ley al ISSN, tema por el que elevó una causa a la Fiscalía de Estado. “Es una discriminación a la provincia”, dijo y recordó que Neuquén es una de las 13 jurisdicciones que tienen caja jubilatoria propia, pero que de esas sólo a Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut son las únicas que no obtuvieron financiación por parte de la ANSES.

El titular del ISNN consideró inconducente la elevación de la edad jubilatoria para la corrección del déficit del sistema jubilatorio provincial. Esto debido a que el efecto financiero de esa medida llevaría mucho tiempo. “El déficit estructural seguirá existiendo”, dijo Martín.

“Hay que encontrar fondos de financiación”, opinó como alternativa, y mencionó por caso la situación de Entre Ríos, cuya caja de jubilaciones se financia con la renta general anual.

En cuanto a los pagos de las prestaciones a cargo del instituto, “la deuda no es significativa”, dijo, por lo que no acrecienta de forma considerable el déficit total.

Martín dijo que son tres las principales fuentes con las que afrontaron hasta el momento la situación estructural deficitaria: transferencias inter-cajas (de la asistencial a la previsional), la contención del gasto al interior del organismo y aportes no reintegrables por parte del tesoro provincial. Estos últimos alcanzaron los 4.274 millones de pesos en el 2022.

El funcionario agregó en sus explicaciones que la situación deficitaria de la caja previsional arrojó problemas al interior de la caja asistencial, evidenciándose en atrasos en los pagos a proveedores y prestadores y en el incremento de su deuda interna. La contadora general Valeria Ovadilla dijo que el total de la deuda vencida es del orden de los 3.828 millones de pesos, mientras que la no vencida asciende a 4.932 millones de pesos, lo que arroja un total de 8.760 millones de pesos en rojo.

Martín consideró que “constituye una deuda razonable” que no repercute en los números en rojo de la caja previsional y calificó de “cualitativo y no de cuantitativo” dichos atrasos, en tanto no se abonan intereses, pero sí “afecta la calidad” de las prestaciones y en las negociaciones con los profesionales de la medicina que atienden con la obra social de la provincia.

Ambos funcionarios estimaron que la deuda con el instituto de parte de organismos del Estado ronda los 400 o 500 millones de pesos. “No son significativas en el total de la situación deficitaria, así como tampoco lo son las denominadas jubilaciones excepcionales, que representa el 0.59% del total del déficit”, puntualizaron.

La directora de prestaciones de jubilaciones y pensiones, Sonia Grisolía, coincidió con que la evolución de la relación activos-pasivos “es una de las principales causas del déficit”. Precisó que se jubilan en promedio unas 1500 personas por año, mientras que la media de las jubilaciones que paga el instituto es de 466 mil pesos.

En la reunión de la comisión legislativa estuvieron: Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Lorena Abdala, Carina Riccomini, Raúl Muñoz, Mariano Mansilla, César Gass, Lucas Castelli, Blanca López, Luis Aquín, Andrés Peressini, Soledad Martínez, Andrés Blanco, Darío Peralta, Leticia Esteves y Lorena Parrilli.