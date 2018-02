J. J. Abrams les contestó a los críticos de Star Wars

Recientemente, durante una entrevista ofrecida para Indiewire, el director J. J. Abrams, quien se encargará de dirigir el noveno episodio de la saga tras haber dirigido Star Wars: el despertar de la fuerza, se pronunció sobre de las malas opiniones vertidas por grupos conservadores que acusaron a la producción de hembrismo.

“Star Wars es una gran galaxia, y ahí puedes encontrar cualquier cosa que quieras. Si eres alguien que se siente amenazado por las mujeres y necesita cargar contra ellas, probablemente puedas encontrar un enemigo en Star Wars”, afirmó Abrams. “Posiblemente, puedes volver a ver la primera película que hizo George Lucas y decir que Leia hablaba mucho, o que era muy dura. Cualquiera que quiera encontrar un problema con algo lo va a encontrar. Internet parece hecho para eso”, sostuvo y añadió que las críticas negativas sobre Los últimos Jedi no afectarán a la conclusión de esta nueva trilogía “en lo más mínimo”. Abrams fue uno de los muchos que quedaron encantados con el trabajo de Johnson e incluso confesó que le hubiera encantado dirigir la cinta tras leer el guion.

Descarte: Abrams dijo que las críticas que recibió Los últimos Jedi no afectarán el nuevo film.

Lo que viene

“Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero siento que es un poco pronto para hablar sobre el Episodio IX. Diré que la historia de Rey, Poe, Finn y Kylo Renn continuará de una forma sobre la que no puedo estar más emocionado y no puedo esperar a que la gente la vea”, anticipó el realizador y, filoso, añadió: “Si se fijan, hay tres hombres y una mujer, para aquellos que dicen que hay muchas mujeres en Star Wars”.