Jaime Duran Barba: "la Sputnik V es una vacuna trucha"

La carrera por el coronavirus no se pausa y no da chance a nadie para tomar un respiro. Las vacunas han sido motivo de felicidad y esperanza para muchos, así como también se han mantenido en el ojo del huracán por resultados clínicos en sus efectos secundarios e incluso por diferencias políticas entre países fabricantes de las dosis inmunizadoras. Las dos vacunas más importantes del momento son la de la empresa Pfizer de origen norteamericano y la elaborada desde el Centro de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya en Rusia, la Sputnik V .

En ese sentido, la vacuna rusa Sputnik V , fue patentada por las organizaciones del mismo país y no esperaron por la autorización de la OMS para ponerla a la orden del resto del mundo, especialmente aquellos otros países como Argentina y que son considerados aliados importantes del país euroasiático. Sin embargo, en la nación suramericana la Sputnik V ha sido muy criticada desde la llegada de sus primeras 300.000 dosis el pasado 24 de diciembre, muchos médicos y políticos importantes han dudado sobre la veracidad de los datos ofrecidos sobre la vacuna rusa contra el coronavirus.

JAIME DURAN BARBA2.jpg Jaime Duran Barba, exasesor de Cambiemos, criticó con fuerza la adquisición y aplicación de la vacuna Sputnik V.

"Me preocupa que Argentina esté aplicando la vacuna menos probada del mundo. Acá, en Ecuador estamos aplicando Pfizer, que cumple con todos los estándares y disposiciones. En Argentina la vacuna que aplican no cumplió con los requisitos normales y no tiene claridad. Es una vacuna trucha", dijo Jaime Duran Barba.

También el exasesor de Cambiemos, manifestó que siente mucha preocupación por el avance del coronavirus en el mundo asegurando que es responsabilidad de todos ponerme freno a la enfermedad que somete a las sociedades desde hace casi un año.

“Es angustiante ver como siguen aumentando los contagios y las muertes por coronavirus en todo el mundo. Ahora con las nuevas mutaciones del coronavirus el mundo está en un momento más delicado todavía. Sin embargo, es responsabilidad de todos poder acabar con esta pandemia, los gobiernos cumpliendo con todo lo necesario para inmunizar a las personas que vacunas certificadas y reconocidas al menos ante la OMS, y las personas siendo conscientes y responsables con la forma en la que nos manejamos en la calle”, finalizó Jaime Duran Barba en declaraciones sobre el coronavirus y la vacuna rusa Sputnik V.