Jeff Bridges reapareció sin cabello y en recuperación

“Aquí está lo último: Me he sentido bien; Me afeité la cabeza; Tengo un cachorro – Monty; Tuve mi cumpleaños 71, hombre”, escribió Jeff Bridges en su cuenta en Instagram @Thejeffbridges.

Además, desde la cuenta en Instragram el actor habilitó una especie de diario en donde comparte con sus seguidores sus avances en la recuperación e incluso comenta sus estados de ánimo mientras enfrenta la enfermedad.

Este destacado artista anunció su enfermedad en redes sociales hace dos meses, aludiendo precisamente a una frase de su personaje en la película de los hermanos Coen (El gran Lebowski).

“Como diría el 'Dude', ha salido a la luz una nueva mierda. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Voy a empezar el tratamiento y los mantendré informados de mi recuperación”, contó en esa oportunidad.

Jeff Bridges, que se llevó un Oscar por la cinta “Crazy Heart” (Loco corazón) en 2010, fue visto por última vez en el film de Drew Goddard, “Bad Times at the El Royale” (Malos Momentos en el Hotel Royale) y, antes de anunciar su diagnóstico, estaba inmerso en la producción de la serie “The Old Man”, de FX.