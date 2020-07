Jimi Hendrix seguirá preso y no reniega de su origen criminal

Un Tribunal de Impugnación decidió mantener en prisión preventiva a Jimi Hendrix y su ex padrastro Rogelio Rojas , al entender que existe riesgo cierto de fuga porque ya violaron la domiciliaria, en una ocasión, para concretar un robo de 4.5 millones de pesos a una financiera.

El Tribunal de Impugnación estuvo compuesto por la jueza Florencia Martini, Fernando Zvilling y Richard Trincheri, quienes ratificaron la preventiva por el plazo de seis meses.

Un vida criminal

La saga de robos y la vida criminal de Hendrix, junto a su ex padrastro Rojas, la venimos narrando desde LMN. El curioso personaje, por su nombre homónimo al famoso guitarrista, llamó a atención de los medios nacionales.

El sábado LMN publicó un informe donde dimos a conocer como su vida está atravesada por el delito desde que era muy chico. Lidia, su madre, que era mechera, a los 12 años lo introdujo el robo en los comercios de la zona del bajo.

Luego, en su adolescencia, su padrastro Rojas en ese entonces todavía estaba con Lidia, le enseño el oficio duro como son los robos en viviendas y boquetes, además del uso de armas.

El joven rápidamente creció en el oficio de ladrón y advirtió que el mayor negocio estaba en el robo a financiarías, inmobiliarias y escribanías.

En poco tiempo se hizo de muy buen capital y así pasó de andar en bicicleta a comprar motos de altas cilindradas y luego a autos de alta gama. Incluso hasta se compró un terreno en toma 7 de mayo a dos cuadras de la casa de la madre y se construyó en tiempo record un casa.

La pandemia le jugó en contra a la dupla criminal ya que en mayo cayeron por dos robos, a una inmobiliaria y una casa del barrio Santa Genoveva, por los cuales les dictaron prisión domiciliaria.

Pero no duraron 10 días cumpliendo con la medida judicial y el 9 de junio treparon en un edificio de pleno centro neuquino de calle Rivadavia 86. Tras ingresar redujeron a una mujer de una oficina contable y luego barretearon una financiera de donde escaparon con 4.5 millones de pesos.

El fiscal Horacio Maitini logró que le dieran seis meses de preventiva por el riesgo de fuga y por incumplir con la domiciliaria. Ahora Impugnación confirmó la medida.

"El delito me corre en las venas"

Tras dar a conocer el sábado LMN todo el historial de Jimi, un diario nacional, Clarín, se hizo eco del caso y hasta dialogó con el joven que les afirmó “el delito me corre por las venas”.

En la sección crónica de hampa, Jimi reconoció conocer a quién hace referencia su nombre, por el famoso guitarrista que brilló en los ‘60, pero según él: “siempre supe, pero ni cabida”.

El joven nacido en Temuco admitió que “Chileno siempre seré, pero soy radicado y pienso formar mi familia acá".

De su papá contó que nunca se hizo cargo de él. "De mi padre no sé nada. Mi madre sola me sacó adelante, me educó bien. Recién lo conocí a los 20 años, cuando fui a visitar a mi abuela antes de su muerte y casi le pegué porque le faltó el respeto a mi abuelo", le recordó Jimi al periodista de Clarín.

Sobre sus orígenes es coherente y no reniega: “Vengo de familia de delincuentes: madre, hermano, tíos, primos, abuelo, padrastro. El delito me corre por las venas”, concluyó Jimi que seguirá una temporada tras las rejas a la espera de que le unifiquen las causas y así llegue a un juicio donde de ser encontrado culpable podría terminar pasando hasta cinco años en prisión.