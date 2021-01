Joan Laporta irá por la renovación de Messi

En una nota concedida al diario español Marca, Laporta destacó su buen vínculo con Messi en su anterior gestión (2003-2010): "Tengo una ventaja: con Leo tengo credibilidad. Siempre me dice que todo lo que le prometí se cumplió. Sabe que si doy mi palabra, cumplo". Vale recordar que, bajo la presidencia de Laporta (58 años), Messi debutó en Primera y ganó los primeros títulos de su fantástica carrera en Barcelona.

Por otra parte, cuando algunos de sus oponentes en los comicios aluden a nombres como Xavi Hernández o Erling Haaland, Laporta se muestra más enigmático. "Yo tengo mi propio proyecto deportivo. Barajo tres nombres para la secretaría técnica. No caeré en la trampa de dar nombres; no es que quiera huir es que sube el precio del jugador y baja el del nuestro que juega en esa posición", explicó. "Me están llamando todos los agentes. Los conozco a todos y quieren que vuelva a ser presidente, pero les digo que ahora no hablo de jugadores ni entrenadores", añadió Laporta.