Jones Huala se defendió y contó que fue "combatiente de la RAM"

El líder mapuche confirmó que cruzó ilegalmente a Chile, uno de los delitos por los cuales se lo acusa, porque “en esta tierra me venían persiguiendo”. “Crucé la frontera porque aquí en Villa La Angostura me querían matar los agentes del Estado”, recordó, y agregó que si bien cometió acciones de sabotaje en otras oportunidades, no lo hizo en el caso del incendio.

Insistió en que lo está imputando por delitos políticos y que existe una clara y contundente “persecución política chilena contra el pueblo mapuche” en la causa por el ataque incendiario en Pisu Pisué.

Se declaró víctima de las organizaciones de inteligencia de Argentina y Chile y aseguró que también “invadieron la privacidad de mi hijo en Chile, que no tiene nada que ver con el conflicto mapuche. Sí es mapuche pero no es militante”.

Jones Huala afirmó a lo largo de la declaración ser parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y haber llevado adelante en diferentes momentos “actos de autodefensa y de sabotaje”, ya que sostuvo que “estamos obligados a defender nuestra tierra a costa de lo que sea”.

El primer juicio de extradición contra Jones Huala se realizó en agosto de 2016, el cual fue declarado nulo por el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

