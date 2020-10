Jorge Rial acusó a amigos de Martín Cirio de ser cómplices

Jorge Rial fue muy duro contra Martín Cirio y los amigos del influencer: Santiago Maratea, Yanina Latorre y su hija Lola, Lulas Spadafora y Lizardo Ponce: "¿Ya caducó ese ser nefasto llamado La Faraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidemos".

https://twitter.com/rialjorge/status/1317468903711408128 Ya caducó ese ser nefasto llamado #LaFaraona? Tuvo cómplices que son de la misma calaña. Estos. No olvidarlos. pic.twitter.com/wzXN6tQYST — JORGE RIAL (@rialjorge) October 17, 2020

El descargo de Martín Cirio

Tras varios días señalado de pedófilo, Martín Cirio habló al respecto y mediante su canal de YouTube publicó un video con un extenso descargo al respecto. El joven apodado como la Faraona, pidió disculpas y comentó que, más allá de su error, buscan dejarlo sin trabajo.

Este video es el más difícil que voy a hacer desde que arranqué en Youtube y seguramente el más difícil que haga en toda mi vida. Me equivoqué y la pifié feo con El Dipy. Fui una mierd... porque lo que hice es lo que están haciendo ahora conmigo y esto es lo que me deja un aprendizaje enorme. Quiero pedir disculpas porque lo que hice no estuvo bien

