Jorge Rial: "El arte me salvó... y la bicicleta también"

“Morena todavía está mirando de costado. Ella tuvo un momento y ya está. Mantenemos una relación muy buena, hoy con una distancia cariñosa, que es lo que nos hacía falta”, comentó, y agregó: “Todos los días es algo nuevo, tuve que cambiar mucho mi personalidad de un extremo al otro. Tuve que hacer rafting sentimentalmente porque me pegaba un palo feo. El arte me salvó y lo digo de verdad. Me sacó de un momento difícil, bastante oscuro. Cosas personales que me pegaron mal y me sentí solo. Y la bicicleta también, pedaleo 12 kilómetros por día”.