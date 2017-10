Josito: "Estoy seguro de que Milo va a salir adelante"

“Cuando me enteré de lo de Milo, a mí y a mi familia nos puso muy tristes porque los Troncoso son amigos hace mucho tiempo. Fran corría conmigo en TC 2000 hace unos años y la verdad que lo quiero como a un hermano, nos ayudamos mucho mutuamente en muchas situaciones. Y quiero muchísimo a toda su familia”, explicó sobre el fuerte vínculo con el entorno del pequeño que padece un tumor y sobre su primera reacción al enterarse del caso. “Como supe que en su familia se pelaron para que Milo no se sienta tan raro, sentí que tenía que hacer lo mismo para acompañarlo en ese momento y, si Dios quiere, de acá a fin de año me verá en un podio y me va a ver igual que él”, contó luego por dónde pasó su determinación, que coincide con el relato de su íntimo Francisco.

Josito se comprometió desde un principio con el caso, al que seguirá de cerca pese a la distancia. Tal es así que en plena fecha del TC en Toay, La Pampa, se hizo tiempo para charlar sobre el sensible tema con este diario. Y el nieto de la leyenda (Luis Rubén) es optimista en cuanto a la evolución del nene del barrio El Progreso. “En mi familia somos muy creyentes y estamos seguros de que Milo va a salir adelante”, se esperanzó el piloto de Torino, que este año ganó en el autódromo de Centenario. Neuquén le sienta bien a Josito (ayer clasificó noveno), que se porta de diez con Milo y con toda su familia.

El Gatito también apoya

Otro piloto que se sumó a la noble causa fue el Gatito Nimo. El piloto neuquino compite en la Copa Bora y en esta fecha en La Pampa exhibió en el parabrisas la leyenda “Vamoooos Super Milo”.

A nivel deportivo, Juan María culminó 12° en la final A y hoy a las 10:30 estará en la final B. Pero con su acción solidaria, al igual que Josito, para nosotros ya ganó.

“Lo de Milo me puso muy triste, su tío Francisco es como un hermano para mí y a toda su familia la quiero muchísimo. Me rapé para que no se sienta solo. Si Dios quiere, antes de fin de año me verá en un podio”.Josito Di Palma. El piloto de Torino se refirió a su gesto.

“El papá de Milo es Bruno, íntimo amigo mío desde la época de la secundaria. Al momento de mi lesión, estuvo muy presente siempre. Y ahora esto, hay que sumarse para que el nene esté bien”.Gatino Nimo. El piloto neuquino también se solidarizó.