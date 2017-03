Josito fue más rápido que el viento y es "1"

Echevarría no encuentra el rendimiento del Chevrolet.

Javier Cantarini

Neuquén.- De tanto nombrarlo, se hizo presente y pasó a ser el actor principal en el segundo día de acción del Turismo Carretera en Centenario. La segunda pole position de Josito Di Palma, el recargo a Manuel Urcera, que lo mandó para atrás en la clasificación, y el último puesto de Camilo Echevarría, que no encuentra el auto, casi pasan a un segundo plano ante la fuerza y persistencia del viento neuquino.

Las ráfagas de hasta 60 kilómetros impidieron que la clasificación de ayer se desarrollara con “normalidad” teniendo en cuenta que por momentos los pilotos apenas podían ver a unos metros por la cantidad de tierra en la pista. Además, tenían que adivinar qué hacer en cada curva porque era imprevisible saber cómo y de qué lugar iba a impactar la masa de aire en los chasis, y es por eso que se vieron una decena de despistes en los entrenamientos y clasificaciones. Incluso estuvieron a punto de suspenderse las series del TC Pista.

13:10 será el horario de la final del TC. Por la mañana, desde las 9, se correrán las tres series.

Pole de Josito

En este escenario, el Torino de Di Palma se quedó con el mejor tiempo con 1.28.499 logrando la segunda pole en dos clasificaciones. Es verdad que el auto de Josito está funcionando bien, aunque salir en la primera tanda a clasificar lo benefició porque a partir de la segunda pasada el viento se volvió con más furia que nunca sobre la pista. “Hicimos algunos cambios antes de clasificar y por suerte salieron bien. Eso nos permitió quedar primeros”, dijo Di Palma. El segundo lugar fue para Guillermo Ortelli, quien ratificó que el Chevrolet está bien ya que se había quedado con el “1” el viernes. “Estoy contento porque el auto se mostró equilibrado tanto ayer (viernes) como hoy (sábado)”, expresó el vigente campeón. La tercera ubicación fue para Matías Rossi, quien está dando sus primeros pasos con su Ford y que no venía de tener una buena carrera en Viedma. “No esperaba estar en este nivel”, admitió el Misil.

Regionales, a remontar

La suerte de Echevarría no cambia en Neuquén. En las primeras dos presentaciones no pudo terminar la final y ahora el auto (llegó sin probarlo) no le está respondiendo, y ayer finalizó último a más de dos segundos del líder. Distinta es la realidad de Urcera, que a pesar de quedar 26º (por un recargo), el auto le está funcionando y tiene chances de remontar en la serie y la gran final.

"Tenemos que tratar de sumar los primeros puntos importantes porque no lo pudimos hacer en Viedma”.Guillermo Ortelli. El vigente campeón quedó segundo en la general.

"Veníamos con mejor potencia en el motor y acertamos con cambios en el auto para la vuelta rápida”.Matías Rossi. El Misil se está adaptando rápido al Ford. "Hicimos algunos cambios antes de salir a clasificar, y por suerte salieron bien. Eso nos permitió quedar primeros”.Josito Di Palma. El Torino le está respondiendo en el principio del año.

"El objetivo para mañana (por hoy) es no enredarnos en la serie, poder avanzar en la final y sumar puntos para el campeonato”.Manuel Urcera. El cipoleño tiene auto para avanzar en la final.