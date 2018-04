La noticia fue anunciada por el periodista Daniel Gómez Rinaldi en Implacables. "Nos contactamos vía email, es la única comunicación que tenemos", comenzó diciendo el periodista de Canal 9. "Con respecto al trabajo me dijo 'a mi no me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme. Me mandó la carta", sostuvo Rinaldi y explicó que no la mostraba porque tenía datos personales. No obstante, leyó un parráfo de la renuncia: "Por motivos de cuestiones de índole personal no me resulta posible continuar prestando los servicios profesionales conforme al contrato que nos vincula".

"A mi no me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme".

El ahora ex panelista de Verónica Lozano quiso mantenerse lejos de las cámaras de televisión para evaluar su futuro. De hecho, hace unos días se supo que había pedido dos meses por licencia psiquiátrica. Sin embargo, terminó cambió de parecer.

"El prefiere tomarse un receso, no sentir la presión de la vuelta en dos semanas. Y cuando esté bien de salud, volver a conversar con los dueños y retomar su trabajo", añadió el chimentero.

"Acá estoy... muerto en vida", agregó por su parte Teto Medina al referirse a un mensaje que Juan Cruz le envió desde su teléfono celular.

"También está muy dolido por lo que dijo Tamara Bella en este programa", sumó Rinaldi sobre los dichos de la ex novia del cuestionado periodista de Río Gallegos.

"Como mamá digo gracias a Dios que me pude separar a tiempo", sostuvo la morocha, quien pese aestar en pareja con Sanz apenas 20 días, aseguró haber notado ciertas actitudes "raras" a su lado. "Es un mitómano y bipolar", sentenció.

Por otra parte, sus compañeros de Cortá por Lozano tampoco lo bancaron. La misma conductora del ciclo explicó que él estaba enojado con ella por no haberlo defendido cuando le preguntaron en una entrevista sobre las acusaciones de Natacha Jaitt, quien aseguró que era sabía que Leonardo Cohen Arazi estaba inplicado en el abuso de menores en las inferiores en el club Independiente.

Luego, Connie Ansaldi sse mostró poco contemplativa al señalar: "Tenemos un trabajo donde hay que tener cierta cordura entre lo que uno hace, dice y piensa hay que tener".

