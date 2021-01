Juan Gil Navarro da positivo a coronavirus

"Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38, 38.5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien", comentó.

"Todavía, sin embargo, no siento el gusto ni tengo olfato. Pero he tenido muchísima suerte, hay otra gente que no la tiene”, agregó.

Luego de ofrecer detalles sobre los síntomas que presenta, Juan Gil Navarro pidió a sus seguidores cumplir con todas las medidas de prevención.

El intérprete destacó lo importante que es el uso del tapabocas y salir de casa solo cuando sea realmente necesario.

"En vista de lo que ocurre y que es de dominio público con esta creciente segunda ola, lo que quería pedir por favor es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso y usando el sentido común", indicó el galán de la telenovela Vidas robadas.

Del mismo modo, el actor mencionó que el Covid-19 no distingue religión, clase social y mucho menos ideología política.

"Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas", sostuvo.