Así, el gobernador de Salta rechazó las denuncias del kirchnerismo contra los jueces que investigan a ex funcionarios en diversas causas, la mayoría por delitos de corrupción, y se refirió a la actuación del magistrado federal Claudio Bonadio.

"Que puede ser discutible una prisión preventiva en un proceso donde todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada, aparece como demasiado audaz en términos procesales. Pero que eso permita decir que está todo mal y somos todos perseguidos, no. Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política", sostuvo Urtubey.

"¿Cuando usted habla de chorros, incluye a Cristina Kirchner?", le repreguntaron. Y Urtubey contestó: "Claramente; si la Justicia avanza en ese sentido, cómo vamos a hablar de que uno está perseguido políticamente porque no puede explicar su patrimonio o porque se enriqueció… Es muy difícil plantear eso como persecución política".

"Hay decenas de causas que tienen que ver con corrupción, con enriquecimiento ilícito, con un montón de cosas… Ahí no hay persecución política", completó el salteño.