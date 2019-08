Juan Monteiro: "No siento que Pechi me haya dado la espalda"

—¿Y qué ocurrió en el medio de todo eso?

Se presenta a la sociedad esa lista, con Bermúdez como candidato a intendente y los nombres de los concejales que lo iban a acompañar. Y ahí estábamos todos, pero después nos terminamos enterando por los diarios que se incorpora a Libres del Sur, que a nuestro entender no tiene absolutamente nada que ver con nosotros ni desde lo ideológico ni de las formas de reclamo que llevan adelante. Además, han sido férreos críticos de las políticas que el Municipio lleva adelante y en el Concejo Deliberante. Dada esa incorporación, la Unión Cívica Radical (UCR) como sello partidario decide no apoyar la candidatura de Marcelo Bermúdez, que es el único responsable de esta situación a la que se llegó. A partir de ahí se comenzó una charla con distintos dirigentes y se tomó la decisión de lanzar mi candidatura.

—¿No se pone en riesgo la continuidad del oficialismo de la ciudad con dos candidatos del mismo espacio?

No, no creo que peligre la conducción del municipio. Y no hay que subestimar al electorado.

—Pero eso sí lo dijo el intendente, quien afirmó, incluso, que no sería conveniente su candidatura.

Acá hay dos modelos: uno que representa la continuidad de la gestión de Quiroga enfocada en mi candidatura y otro modelo que comparte un espacio con Libres del Sur, donde se defraudó al electorado. Los modelos en disputa son el MPN con Mariano Gaido como candidato y el mío e, insisto, no veo que pongamos en riesgo la municipalidad.

—¿Y cómo toma el hecho de que Quiroga afirme que su candidato es Bermúdez?

Yo no siento que me haya dado la espalda, en ningún momento. Siempre lo respeté y lo sigo respetando, crecí políticamente al lado de él y no especulé nunca y no pienso si me conviene o no el hecho de que esté a mi lado. Tenemos el objetivo claro hacia el que vamos. No puedo compartir un espacio con Bermúdez, con el que no tengo nada que ver.

—Si el intendente le pide que baje su candidatura para no dividir al espacio, ¿usted accedería?

No me voy a bajar. Yo tomé un compromiso, asumí una responsabilidad, somos muchas las personas que integramos esto y tenemos un objetivo claro, que son las elecciones del 22 de septiembre.

—¿Y con qué expectativa se presentará a esas elecciones?

Venimos haciendo un trabajo de mucho tiempo en la municipalidad, fui funcionario y hoy tenemos el objetivo de que con Pechi en el Senado y conmigo en la intendencia vamos a seguir transformando esta capital, que ya es la más importante de la Patagonia y que habrá que seguir mejorándola a las necesidades del vecino. Tenemos el apoyo de la gente para continuar con esto, estoy preparado para la campaña y para el gobierno municipal que se viene.

—¿Habló con Marcelo Bermúdez?

Hubo un debate después de que se conoció el acercamiento con Libres del Sur, él no quiso tomar lo que nosotros le dijimos y del acuerdo final nos enteramos por los medios. Fue ahí que tomamos la decisión de alejarnos. Él fue el causante de la fractura interna, no solo de la UCR, sino también del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino.

