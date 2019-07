Maletti: "Bermúdez no es Quiroga, se trata de alguien más abierto"

- ¿Cómo se enteró del acuerdo que definió el apoyo a la candidatura de Bermúdez?

Tenemos mesas de discusión donde se tratan las charlas que entablamos con distintos espacios políticos. Lo de Bermúdez fue un gesto de grandeza de él.

Fue una sorpresa, algo raro, pero después fuimos desmenuzando qué querían de nosotros y qué iba a ocurrir, entendiendo que era un salto de madurez de parte de Bermúdez de abrirnos el espacio y de nosotros al entender que podemos trabajar nuestra agenda política. Pensando desde el lado de Bermúdez, hay muchas cosas que se hicieron bien pero que es evidente que faltan un montón y entendemos que eso lo encontró en nosotros.

- ¿Cómo compatibilizan las ideas de ustedes con un espacio macrista?

Quiroga ha hecho una gestión que en obra pública fue buena y que le faltó mucho en el plano social. Y Bermúdez no es Quiroga, hay que continuar con las cosas que se hicieron bien e instalar temas que están relegados, como la perspectiva de género, las plazas, el cuidado del ambiente, la organización de los asentamientos, cuidar la brecha y atender a los sectores que representamos nosotros.

Esto escapa al macrismo, es un proyecto municipal. No estamos dentro de Cambiemos, de ninguna manera.

Entrevista-a-Cecilia-Maletti-página-8-2.jpg Omar Novoa

- ¿Pero esto no generó incluso rechazos dentro de Libres del Sur, con Barrios de Pie, por ejemplo?

No, porque ese espacio que dice ser Barrios de Pie y que tiene un referente que se trata de un ex militante que hace cinco años que no pertenece a la agrupación, es una operación del MPN lo que se quiso instalar.

De asumir Bermúdez como intendente, ¿van a cambiar sus posturas en el Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que Libres del Sur casi siempre votó en contra de las ordenanzas del Ejecutivo?

Lo que vamos a hacer es incorporar nuestra agenda política que se suma a este espacio, que tiene claramente cosas buenas y cosas en el debe, y ahí venimos nosotros.

Me sorprendió de Marcelo su humildad y el querer hacer un Neuquén no tan fragmentado y más unido. Y achicar la brecha. Es una locura que en la ciudad más importante de la Patagonia haya tantas necesidades existiendo tantos recursos. Ojalá el tiempo nos demuestre que vamos en ese camino.

- ¿Qué respuesta tiene para las críticas que hizo un sector del radicalismo, que señaló que este acuerdo solo beneficia a ustedes para no perder una banca en el Concejo?

En lo personal, no voy a responder nada porque muchas de esas críticas se dirigieron en ese sentido.

Esto le suma a Neuquén, porque incorporar toda nuestra agenda social de perspectiva de género, que es proteger a las mujeres que se sienten inseguras todos los días en la calle. También promover el diálogo entre la Provincia y el Municipio, y de este con la universidad y los jóvenes.

Bermúdez es más abierto y pragmático.

LEÉ MÁS

CALF piensa en aplicar la suba de la luz en cuotas

"En el presupuesto hay que defender a Neuquén"

Pechi: "No voy a ser opositor al gobierno provincial"